Chiesa: morto a 79 anni don Giovanni Squartini

E' morto ieri a 79 anni don Giovanni Squartini. Il sacerdote di Camerano, fa sapere dla Diocesi di Ancona-Osimo, ordinato nel 1968 nella chiesa di Camerano, con l'imposizione delle mani da parte di Mons.

Bernardino Piccinelli, nel suo cammino di pastoralità aveva lavorato nelle Parrocchie di San Giuseppe a Falconara, della Santissima Madre di Dio alle Torrette, San Michele Arcangelo al Pinocchio, San Nicolò di Bari a Sirolo, Sant'Egidio Abate a Staffolo e, infine, nella Parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria a Falconara Alta.

Il "26 agosto 2018 aveva ricordato il Giubileo sacerdotale nella chiesa di Falconara Alta con una grande partecipazione di popolo non solo di questa parrocchia, ma anche di quelle in cui aveva svolto il suo ministero sacerdotale, a dimostrazione della sua preziosa attività svolta in ogni luogo in cui era stato inviato. Da qualche anno, sotto l'incalzare di una stanchezza sempre più debilitante, era ospite presso la Residenza per Anziani Collegio Pergolesi di Jesi.

I funerali si terranno lunedì 29 novembre, alle ore 15, nella cattedrale di San Ciriaco ad Ancona, presieduti dall'Arcivescovo Angelo Spina. (ANSA).