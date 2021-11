Auto contro guard-rail e si ribalta su Ss 76, deceduto 24enne

L'auto finisce contro il guard-rail e poi si ribalta. E' accaduto verso la mezzanotte scorsa sulla Ss76 nei pressi dello svincolo di Castelbellino (Ancona), direzione Fabriano. Nell'impatto è deceduto il conducente dell'auto, una Bmw, un 24enne di origine albanese, residente in Vallesina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Vani i soccorsi per il 24enne che è morto per le ferite riportate nell'incidente. (ANSA).