Influenza: da oggi prenotazione vaccino in farmacia

(ANSA) - ANCONA, 26 NOV - Da oggi presso le farmacie del territorio regionale che aderiscono alla campagna di vaccinazione antinfluenzale over 18, sarà possibile prenotare la dose che potrà essere somministrata dai farmacisti a partire dal primo dicembre. Per tutte le categorie per cui è raccomandata la somministrazione (malattie croniche a rischio di complicanze, età avanzata, categorie professionali e lavorative particolarmente esposte al rischio di contagio), la vaccinazione antinfluenzale è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E' operativa, infatti, da oggi la convenzione tra la Regione Marche, Federfarma e Confservizi Assofarm che prevede, sulla base del recepimento di un accordo nazionale, la somministrazione della dose di vaccino antinfluenzale anche nelle farmacie che aderiscano al programma. Queste ultime devono essere dotate di locali idonei e tutte le attrezzature per la sicurezza della persona, compresa una specifica formazione di primo soccorso. Per i cittadini la somministrazione è gratuita poiché la Regione Marche, secondo i parametri tariffari previsti dall'accordo nazionale, rimborsa le spese sia delle dosi vaccinali distribuite dall'Asur, sia della inoculazione e dei dispositivi di protezione individuali. "Il vaccino antinfluenzale - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini - è un valido presidio in questo anno segnato dalla pandemia. Abbiamo raddoppiato le scorte rispetto all'anno scorso. Le farmacie sono capillarmente diffuse sul territorio e questo ci permette di raggiungere tutti coloro che ne hanno diritto". (ANSA).