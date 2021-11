Violenza donne: Odg Marche, informare in modo corretto

Il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'Ordine dei giornalisti delle Marche ricorda che "chi esercita il dovere di cronaca, ora più che mai, deve assumersi la responsabilità di informare in modo corretto e nel pieno rispetto della dignità delle persone sui casi di abuso e violenza di genere".

"E la prima responsabilità è usare un linguaggio consapevole, così come previsto anche dal Testo unico dei doveri, - ricorda l'Odg Marche - che in casi di femminicidio, molestie e discriminazione, invita il giornalista a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona, senza alimentare spettacolarizzazioni della violenza, vittimizzazioni secondarie o usare termini e immagini che possano sminuire la gravità del fatto".

"Difficile definirsi paese civile di fronte a questo tragico e inaccettabile fenomeno - conclude - e l'informazione ha il dovere di contribuire al recupero culturale del rispetto. E' intenzione dell'Ordine dei giornalisti delle Marche organizzare corsi di formazione sul tema, coinvolgendo altre realtà attive".

