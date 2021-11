Violenza donne: ad Ancona "Rete provinciale anti-violenza"

(ANSA) - ANCONA, 25 NOV - Sottoscritto in Prefettura ad Ancona un Protocollo d'Intesa inter-istituzionale provinciale per la creazione di una "Rete anti-violenza provinciale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne e di conseguenza contro gli eventuali figli/e". Con la firma del documento, i servizi e le istituzioni attivi nel settore si sono impegnati a porre in essere una serie di costanti e concrete azioni di contrasto alla violenza di genere, a partire dalla educazione dei più giovani e alla formazione specifica degli operatori in servizio nei vari settori, dagli uffici giudiziari, alle forze di polizia, agli ospedali (in particolare nei pronto soccorso), fino a interventi coordinati in intervento nelle fattispecie di violenza.

Firmatari del Protocollo, fa sapere la Prefettura di Ancona, sono: la Prefettura di Ancona, il Comune di Ancona, la Provincia di Ancona, il Tribunale di Ancona, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, l'Asur - Area Vasta n.2, l'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, gli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Ancona, la consigliera di Parità per la provincia di Ancona, la Cooperativa "Polo 9" e l'Associazione "Donne e Giustizia" di Ancona.

Dopo la creazione della Rete cittadina antiviolenza di Ancona istituita formalmente l'8 giugno 2016 con un protocollo ad hoc e la Rete regionale istituita con protocollo siglato il 5 dicembre 2017, si è pertanto concluso il percorso che ha portato a sottoscrivere il documento odierno, che, "a sua volta, è un punto di partenza per la redazione di procedure e di buone prassi che costituiranno il contenuto del protocollo operativo provinciale. Alla firma del protocollo sono seguiti brevi e significativi interventi dei sottoscrittori. (ANSA).