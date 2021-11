Regioni: Marche istituiscono tavolo permanente professioni

(ANSA) - ANCONA, 25 NOV - Fare squadra per delineare assieme le traiettorie di sviluppo delle Marche. Con questo obiettivo il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha avviato il Tavolo permanente delle professioni, uno strumento di confronto e di condivisione tra la Regione e chi rappresenta il tessuto delle libere professioni che operano sul territorio. Oggi, al Palaprometeo di Ancona, il governatore ha insediato il Tavolo nel corso di un incontro molto partecipato, a cui hanno risposto presente i rappresentati di tutti gli ordini professionali marchigiani. "Questo strumento - ha detto Acquaroli - rappresenta un'opportunità per valorizzare le conoscenze e le professionalità che la nostra regione esprime. Un impegno che abbiamo mantenuto, la creazione di un tavolo permanente che potrà svilupparsi anche su singoli settori, per concentrarci sulle sfide presenti e per innescare un meccanismo di confronto e sinergia affinché questo patrimonio venga messo a disposizione di una visione comune e possa contribuirne al suo sviluppo.

Occorre un contributo reciproco - ha proseguito - per raggiungere questi obiettivi, funzionali al rilancio della competitività del sistema Marche. Noi siamo a disposizione per lavorare sulla programmazione delle azioni future, rafforzare le sinergie comuni e costruire le giuste strategie. I professionisti per questa amministrazione regionale sono un interlocutore qualificato e da loro attendiamo un reale contributo per realizzare le Marche che, tutti assieme, vogliamo" ha concluso. (ANSA).