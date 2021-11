Investita da auto mentre attraversa la strada, grave 77enne

Una 77enne è stata investita da un'autovettura mentre attraversava la strada ad Ancona davanti al mercato ambulante in via Cristoforo Colombo verso le 7.30. La donna, in gravi condizioni, è stata soccorsa dai sanitari della Croce gialla e del 118 con l'automedica e trasportata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi. (ANSA).