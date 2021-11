Droga: serra casalinga marijuana e hascisc a Fermo,arrestata

Alla periferia di Fermo scoperta una serra casalinga di marijuana. Sono stati i carabinieri di Fermo a trovare la coltivazione e ad arrestare la donna che abita nell'appartamento. In diversi ambienti della abitazione, in parte occultato in armadi ed in parte evidente su tavoli e altre superfici, trovato complessivamente quasi un chilogrammo di infiorescenze di marijuana, poco meno di un etto di hascisc suddiviso in involucri, 55 piantine di marijuana di altezza variabile tra i 50 ed i 70 centimetri ma senza infiorescenze, in una serra artigianale un bilancino di precisione.

La perquisizione è seguita ad un controllo della donna che procedeva in auto; i carabinieri hanno sentito dal finestrino dell'auto un odore acre di canapa indiana. Hanno chiesto alla conducente se detenesse droga e le ha spontaneamente consegnato due sigarette artigianali di marijuana, del peso complessivo di 1,5 grammi, ammettendo di esserne in possesso per uso personale.

personale. Dal controllo dell'abitazione è saltato fuori il resto dello stupefacente. (ANSA).