Covid: Marche, 480 casi in 24ore, incidenza sfiora 150

Record di contagi giornalieri nelle Marche per l'ultima ondata di coronavirus: 480 casi in un giorno fanno salire l'incidenza fino a 149,99 (ieri 137,33).

Intanto, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, si è registrato un aumento di ricoveri per Covid-19 (95; +3 rispetto al giorno prima): invariati in terapia intensiva (23) e nei reparti non intensivi (47), +3 in Semintensiva (25); tre i dimessi in 24ore. E' deceduta una 90enne di Fermo, ospite della Residenza Valdaso, con patologie pregresse, e il totale regionale sale a 3.143.

Il numero più alto di contagi in provincia di Pesaro Urbino (143); seguono le province di Ancona (123), Ascoli Piceno (93), Macerata (66) e Fermo (42); nove i casi da fuori regione. Per fascia d'età il picco dei nuovi contagi, distribuiti in tutte le fasce d'età, nelle persone tra i 25 e 44 anni (132); seguono le fasce d'età 45-59 anni (123). Molti contagi anche tra i più giovani: 11 tra 0-2 anni, 9 tra 3-5 anni, 36 tra 6-10 anni, 27 tra 11-13 anni, 36 tra 14-18 anni e 32 tra 19-24 anni. Le persone sintomatiche sono 114; i casi comprendono 125 contatti stretti di positivi, 136 contatti domestici, 17 in setting scolastico/formativo, 4 in setting lavorativo, 3 in ambiente di vita/socialità, 2 in setting assistenziale e 1 in setting sanitario. Su 75 casi in corso approfondimenti epidemiologici.

In totale eseguiti 6.376 tamponi (3.789 nel percorso diagnostico con il 12,7% di positivi e 2.587 nel percorso guariti) a cui si aggiungono 1.987 test antigenici (136 positivi). Il totale di positivi (ricoverati più isolati a domicilio) aumenta a 4.357 (+278), le quarantene salgono a 9.162 (+582) mentre i guariti/dimessi sono 114.382 (+3). (ANSA).