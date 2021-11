Covid: Gimbe,+26,4% casi in 7 gg ma posti letto sotto soglia

(ANSA) - ANCONA, 25 NOV - Nella settimana 17-23 novembre si è registrata nelle Marche una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (261) e si è evidenziato un aumento dei nuovi casi (+26,4%) rispetto alla settimana precedente. E' quanto risulta dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Marche sotto la soglia di saturazione per posti letto in area medica (7%) e terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid-19.

Nella regione la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 75,5% (media Italia 76,7%) a cui aggiungere un ulteriore 1,8% (media Italia 2,5%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster, cioè con terza dose ora prevista dopo 5 mesi dalla seconda, è del 33,7% (media Italia 29,1%); il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva (somministrata, dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose, a completamento del ciclo vaccinale primario, per raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria) è del 35,7% (media Italia 85,3%).

Al livello provinciale ecco i nuovi casi per 100mila abitanti dell'ultima settimana: Fermo 172, Ascoli Piceno 166, Ancona 124, Pesaro e Urbino 123, Macerata 94. (ANSA).