Sicurezza: luminarie e vigilanza per Galleria Dorica Ancona

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - La Galleria Dorica di Ancona, che accoglie negli spazi del centro cittadino esercizi commerciali e artigianali, pensa al rilancio puntando per il prossimo Natale su luminarie e sicurezza grazie al coordinamento della Cna. Oggi il segretario Andrea Cantori ha annunciato che per contrastare i frequenti anche se piccoli episodi di teppismo in quell'area, i commercianti finanzieranno insieme l'ingaggio di un agente di vigilanza privata della Vedetta 2 Mondialpol (partner tecnico di Cna), che nei giorni di venerdì e sabato dalle 15 alle 21, controllerà la sicurezza all'interno della Galleria.

Un'iniziativa che grazie Astea Energia/SGR per le luminarie e l'albero di Natale e al Comune di Ancona che penserà alle animazioni con il clown 'Trappola' - ha spiegato Cristina Notarangelo, in rappresentanza del Coordinamento Commercianti Galleria Dorica - intende avviare un proficuo rapporto di collaborazione pubblico-privato. "Si tratta solo di un primo tassello - ha detto Cantori - di un'insieme d'iniziative che vogliamo promuovere a partire dal prossimo anno e che rientrano nel progetto più generale di rendere la città di Ancona più sicura e accogliente". L'assessore alla Sicurezza Stefano Foresi ha ricordato che entro febbraio 2022 verrà completata l'installazione di 94 telecamere da piazza Cavour al Duomo, includendo anche corso Mazzini, via degli Orefici e via della Loggia. "Un'iniziativa - ha precisato - che si affianca alla presenza dei volontari della Protezione Civile, dei vigili di quartiere e di polizia Locale, (presente oggi la comandante liliana Rovaldi ndr), e dei poliziotti di prossimità voluti dal nuovo questore di Ancona Cesare Capocasa". Il direttore di Mondialpol Franco Varano ha sottolineato che analoghe iniziative sono state già varate con successo a Jesi e Senigallia. (ANSA).