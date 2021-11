Natale: torna Bianconatale ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - Luminarie, mercatini, attrazioni per bambini, Babbi Natale, gospel, slitte e trenini. Sono solo alcune delle iniziative, assieme alla ruota panoramica e alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cavour, predisposte dal Comune di Ancona per la prossima edizione di Bianconatale, in programma dal 27 novembre al 6 gennaio prossimi. "Una serie di proposte - ha spiegato oggi il vicesindaco Pierpaolo Sediari assieme all'assessore alla Sicurezza Stefano Foresi - basate soprattutto su animazioni itineranti per evitare assembramenti, che confida sul buon senso dei cittadini e su un articolato sistema di trasporti e parcheggi gratuiti nei giorni festivi e prefestivi per limitare traffico e affollamenti". "Per questo - ha informato oggi la responsabile degli eventi e dirigente del Servizio Turismo del Comune Roberta Alessandrini - non ci sarà un orario per la tradizionale accensione dell'albero di Natale a piazza Roma, ma in compenso sul palazzo dell'Orologio si potrà ammirare un emozionante video natalizio". Tra le attrazioni ci saranno anche a piazza Cavour e a piazza Pertini due mini lunapark e il consueto appuntamento per la consegna delle letterine a Babbo Natale con l'aiuto dei suoi collaboratori. Presente sul suo autobus storico Babbo Natale, che si farà anche vedere accompagnato dagli elfi sulla sua tradizionale slitta nelle vie del centro, in corso Amendola e al Pian San Lazzaro. Il trenino turistico natalizio percorrerà invece, dalle 16 alle 19, piazza Cavour, Largo XXIV Maggio, Viale della Vittoria, piazza IV Novembre, corso Amendola, piazza Don Minzoni, via Giannelli, via Frediani, via Vecchini, piazza Cavour.

Tre infine i bus navetta gratuiti previsti nei giorni festivi e prefestivi (ore 16:30-21:30): uno che collega piazza Ugo Bassi a piazza Cavour, un altro il parcheggio degli Archi a piazza Cavour e il terzo il parcheggio di via Ranieri a quello scambiatore di Tavernelle-San Giacomo della Marca e a piazza Cavour (16 corse al giorno), con percorrenza lungo l'asse Nord-Sud. Gratuito nei prefestivi anche il parcheggio degli Archi, garantite le aperture straordinarie dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I. (ANSA).