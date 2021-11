Covid: nelle Marche 361 positivi, 92 ricoverati (+2)

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - Nuova impennata di positivi nelle Marche, dove nell'ultima giornata ne sono stati rilevati 361su 3.283 tamponi del percorso diagnostico screening (positività 11%), con il tasso di incidenza che sale a 137,33 su 100mila abitami. Cresce il numero dei ricoverati, da 90 a 92 in 48 ore, di cui 23 in terapia intensiva (+1), 22 in semi intensiva (-1), 47 in reparti non intensivi (+2), oltre a 8 dimessi. Sono 10 i pazienti in pronto soccorso e 93 gli ospiti di strutture territoriali (Rsa Campofilone e Galantara). Ancona è la provincia con il maggior numero di casi nelle 24 ore, 119, seguita da Fermo con 63, da Ascoli Piceno con 60, da Macerata con 59, da Pesaro Urbino con 54, oltre a 6 casi fuori regione.

La fascia di età 25-44 anni è quella con il maggior numero di nuovi casi (86), seguita da 45-59enni (78). Tra i bambini 6-10 anni sono stati registrati 37 contagi, lo stesso numero della fascia di età 60-69 anni. Sono 16 i casi nella fascia di età 11-13, 31 in quella 14-18, 14 in quella 19-24. Cinque i casi tra gli over 90. I 361 nuovi casi comprendono 74 soggetti sintomatici, 109 contatti domestici, 88 contatti stretti di casi positivi, 16 positivi in setting scolastico/formativo, 8 contatti in ambienti di vita /socialità, 3 contatti in setting lavorativo, 1 contato in setting assistenziale, 1 caso dallo screening sanitario, 4 casi extra regione. I positivi alla data di oggi sono 4.079 (ieri 3.937), di cui 3.987 in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 114.181. (ANSA).