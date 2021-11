Vaccino: Burioni,convincere no-vax? Non so, sono irrazionali

(ANSA) - ANCONA, 23 NOV - "Chi non si è vaccinato dopo 150mila morti e una pandemia che ci ha sconvolto le vite, dopo che un vaccino è stato somministrato in miliardi di dosi senza problemi, lo fa per scelte irrazionali, io posso solo dare argomenti razionali; è una domanda alla quale veramente non so rispondere". Così il virologo Roberto Burioni rispondendo a una domanda dei cronisti su come convincere i no-vax a vaccinarsi, a margine dell'Assemblea pubblica dei soci di Confindustria Ancona.

"Nel 2016 l'obbligo vaccinale per i bambini ha portato a un aumento della copertura. - ha ricordato Burioni, sottolineato come il vaccino sia "sicuro ed efficace" - Però sull'obbligo vaccinale le scelte sono politiche e io sono un medico. Ripeto che più persone si vaccineranno e più al sicuro saremo tutti".

(ANSA).