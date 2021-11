Bonomi: inflazione preoccupa, ripresa già a rischio

"L'inflazione preoccupa molto, sta raggiungendo livelli pericolosi" e "la ripresa che è un rimbalzo, non una crescita, è già a rischio: abbiamo delle componenti esterne come materie prime, costi delle materie prime, quando le troviamo, e costi energetici". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea di Confindustria Pesaro Urbino. "Quindi - ha detto - anche l'innalzamento dell'eventuale costo del lavoro ci metterebbe davvero in grave difficoltà sulla ripresa". "L'inflazione ci preoccupa molto - aggiunge - sta raggiungendo livelli pericolosi, questo vuol dire un rincaro dei prezzi molto importante". (ANSA).