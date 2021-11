Motopeschereccio incagliato vicino foce torrente Albula

Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto e vigili del fuoco sono al lavoro dalla scorsa notte dopo che il motopeschereccio "Mimma" intorno all'1,30 ha lanciato una richiesta di soccorso poiché imbarcava acqua.

L'imbarcazione stava rientrando dopo la battuta di pesca quando è andata ad incagliarsi sul cosiddetto "pennello", una formazione di scogli alla foce del torrente Albula, a poche centinaia di metri dall'imboccatura del porto procurando una falla allo scafo che ha iniziato ad imbarcare acqua. I marittimi a bordo sono tutti in buone condizioni e il Mimma è ora in sicurezza. I vigili del fuoco stanno aspirando l'acqua che entra dallo scafo danneggiato dell'imbarcazione per mantenere in galleggiamento il peschereccio. L'intervento è ancora in corso.(ANSA).