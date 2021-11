Gdf Fermo, stop a 1 mln euro calzature e fibbie contraffatte

Merce contraffatta che riproduceva calzature e accessori del brand "Cesare Paciotti", azienda del Maceratese, per un valore di oltre un milione di euro (6.576 pezzi), è stata sequestrata dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della guardia di finanza-Sezione Mobile di Fermo, sotto la guida della Procura di Fermo, in un calzaturificio a Grottazzolina (Fermo). Il blitz è scattato martedì scorso quando sono stati trovati e sequestrati i prodotti contraffatti: si tratta principalmente di calzature di lusso del brand "Cesare Paciotti", e accessori e fibbie riproducenti il celebre logo dell'azienda conosciuta a livello internazionale. Un italiano è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti.

"Il valore di un singolo paio di calzature - ricorda la gdf - oscilla dai 400 euro fino ai 900 euro (richiesti come prezzo per un paio di stivali griffati); di pari pregio ma di valore inferiore gli accessori rinvenuti con il medesimo marchio di fabbrica e facilmente riconoscibile". La merce sequestrata sarebbe stata presumibilmente immessa sul mercato nazionale nelle prossime Festività. I finanzieri hanno anche acquisito documentazione contabile che sarà oggetto dei successivi, dovuti approfondimenti d'indagine.

"Il servizio - spiegano le Fiamme gialle - si inserisce in un più ampio contesto perseguito a livello nazionale dal Corpo e teso verso la salvaguardia del mercato e di quelle imprese che operano, quotidianamente, nel rispetto delle leggi.

Il contrasto alle filiere illecite infatti assume alto valore strategico e mira alla tutela di tutte quelle produzioni nazionali che si contraddistinguono per l'elevata qualità dei prodotti e rappresentano l'Italia nel mondo". (ANSA).