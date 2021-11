Sicurezza: Pesaro, inaugurata nuova sede Protezione Civile

(ANSA) - PESARO, 21 NOV - Inaugurata a Pesaro la sede della Protezione civile in via Lombardia 7, destinata ad accogliere i 150 volontari della città, e presentato il nuovo Piano emergenza comunale elaborato dal Gruppo di Pesaro. "Con il cuore pieno d'orgoglio vi ringraziamo. - ha detto il sindaco Matteo Ricci, presente alla cerimonia a cui ha partecipato anche il prefetto Tommaso Ricciardi - Davanti all'emergenza vi siete moltiplicati e questo è un grande messaggio per una società più unita giusta e solidale. "Avete dimostrato - ha aggiunto, rivolgendosi ai volontari - di essere una squadra con grandi competenza, valori e spirito d'altruismo. Una squadra guidata da un grande uomo, Ugo Schiaratura, che da anni svolge uno straordinario impegno per la nostra città".

"È un giorno importante perché si inaugura una 'nuova casa' e perché viene presentato un piano che sta alla base di un'organizzazione che si è dimostrata efficiente ed efficace in qualsiasi circostanza. - ha detto ancora Ricci - In questi due anni, oltre agli eventi atmosferici sempre più estremi, abbiamo affrontato anche la Pandemia. Le emergenze si moltiplicano e il ruolo della Protezione Civile diventa sempre più fondamentale: lo abbiamo visto con le distribuzioni di mascherine e saturimetri, dell'aiuto che i volontari hanno dato negli hub dei tamponi e centri vaccinali. Un ruolo di grande educazione nei confronti di coloro che ancora si ostinano a non vaccinarsi difronte ai numeri dei morti e ai contagi. Ma se nel nostro paese è prevalso il rigore, merito è anche delle associazioni territoriali, che ci hanno consentito di proteggerci. Davanti a noi - ha concluso - avremo ancora dei mesi intensi nei quali dove si dovrà riorganizzare anche la gestione della società".

Il Piano emergenza comunale e le sei aree di rischio analizzate (neve, sisma, rischio idrogeologico, inquinamento costiero, incendi boschivi, maremoto), è stato presentato dal geologo Luca Mosca e ha raccolto il plauso di Pierpaolo Tiberi, funzionario e di David Piccinini, responsabile regionale della Protezione civile: "Da oggi Pesaro può garantire un alto livello di sicurezza grazie a un piano come quello presentato: corposo, dettagliato e facilmente comprensibile". (ANSA).