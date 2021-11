Covid: Marche, 381 casi in 24ore, incidenza sale a 132,87

Nelle Marche sono 381 i casi di contagio al coronavirus registrati nell'ultima giornata con un incidenza che sale a 132,87 (ieri 126,48): il 51,6% di contagiati aveva già ricevuto due dosi di vaccino mentre i non vaccinati sono il 48,4% dei casi. In totale eseguiti oltre 8.400 tra tamponi e test antigenici. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione che dà conto anche del fatto che dei ricoverati in terapia intensiva nella regione attualmente il 28,6% ha già ricevuto due dosi di vaccino mentre il 71,45% è costituito da non vaccinati; la forbice tra i ricoverati in area medica è meno ampia con il 41,1% di vaccinati e il 58,9% di non vaccinati.

Quanto ai contagi, il numero più alto si è rilevato nella fascia d'età 25-44 anni (103) seguita da quella tra i 45 e i 59 anni (88). Molti i casi anche tra giovani e giovanissimi: 6 casi tra i 0-2 anni, 8 tra i 3-5 anni, 48 tra i 6-10 anni, 16 tra 11-13 anni, 24 tra 14-18 anni anni, 17 tra 19-24 anni. Inoltre ci sono 31 contagi tra persone tra i 60 e 69 anni, 23 nella fascia 70-79, 13 in quella 80-89 e 4 casi tra over 90.

Oltre quota 100 i nuovi positivi in provincia di Pesaro Urbino (108); a livello provinciale seguono Ancona (96), Ascoli Piceno (66), Fermo (52), Macerata (50) e 11 casi da fuori regione. Sono 84 tra questi le persone che presentano sintomi; i casi comprendono 91 contatti stretti di positivi, 115 contatti domestici, 14 in ambiente di scuola/formazione, 5 di lavoro, 3 ambiente di vita/socialità, 2 in setting assistenziale e uno sanitario; per 63 casi approfondimenti epidemiologici in corso.

I tamponi eseguiti sono 6.200 (3.769 nel percorso diagnostico con il 10,1% di positivi, e 2.431 nel percorso guariti) a cui si sommano 2.238 test antigenici (133 positivi). (ANSA).