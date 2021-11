Covid: Av 5; al Mazzoni di Ascoli monoclonali a 110 pazienti

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 21 NOV - Sono 110 i pazienti trattati con anticorpi monoclonali 'anti-Covid' all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Il percorso dell'uso degli anticorpi monoclonali per combattere l'infezione da Sars-Cov2 è stato attivato dalla Regione Marche il 17 marzo scorso e la prima somministrazione in Area Vasta 5 è avvenuta il 24 marzo. Nell' Av 5 di Ascoli Piceno i centri autorizzati alla prescrizione sono la Uoc di Pneumologia ed il Pronto Soccorso di San Benedetto del Tronto.

Al 'Mazzoni', grazie alla collaborazione esistente tra medici di Medicina generale, Usca e referenti ospedalieri, è stato predisposto un ambulatorio dedicato dove quotidianamente vengono trattati i pazienti a rischio e l'attività è stata notevolmente intensificata nell'ultimo mese in risposta al crescente numero di pazienti positivi. Questa risposta terapeutica (che non sostituisce assolutamente il ruolo determinante dei vaccini) sta permettendo di contenere il numero di accessi in pronto soccorso ed in rianimazione. Attualmente il numero di pazienti più gravi che richiedono ospedalizzazione è notevolmente ridotto se confrontato con i numeri di un anno fa. La terapia è ambulatoriale e non richiede il ricovero del paziente il quale dopo aver ricevuto la somministrazione e dopo un breve periodo di osservazione torna a casa autonomamente. (ANSA).