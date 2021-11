Vela: San Benedetto, barca per avvio sport diversamene abili

E' stata varata oggi presso la darsena turistica all'interno dell'area portuale di San Benedetto del Tronto, Hansa 303, un'imbarcazione dal design innovativo che la sezione locale della Lega Navale Italiana impiegherà per avviare agli sport velistici i ragazzi e le ragazze diversamente abili. La Lega Navale Italiana già da alcuni anni realizza a San Benedetto progetti socio/sportivi di inclusione solidale con l'obiettivo di appagare il bisogno, spesso inaccessibile, di far svolgere attività sportiva in mare ai ragazzi e alle ragazze portatori di disabilità intellettivo/relazionale e/o fisica.

La realizzazione dell'importante risultato è stata resa possibile grazie al sostegno e alla sensibilità dimostrate da alcuni soggetti pubblici e privati che hanno contribuito in maniera concreta all'acquisizione dell'imbarcazione, tra cui Bim Tronto, Coop Alleanza 3.0 e Lions International. Lni non intende fermarsi qua e, contando sempre sulla generosità dei propri partners storici, hanno già programmato di equipaggiare l'imbarcazione con una gruetta solleva persone che consenta l'imbarco e lo sbarco degli atleti con disabilità. Alla cerimonia era presente una delegazione della Festa Bella di Spelonga (Arquata del Tronto). (ANSA).