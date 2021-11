Scontro tra due auto e camion su strada Montefeltro,7 feriti

E' di sette feriti, tra i quali tre ragazzi sotto i 13 anni, il bilancio di un incidente stradale, avvenuto verso le 17:30 lungo la strada del Montefeltro nel Pesarese, che ha coinvolto due autovetture e un camion. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Pesaro con due autobotti. I pompieri hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti dalle auto. In tutto sette le persone coinvolte tra cui i tre ragazzini: sono state trasportate al Pronto Soccorso locale. In seguito i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. E' intervenuta anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).