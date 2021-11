Moto: sindaco Pesaro, lavoriamo a omaggio a Valentino Rossi

"Stiamo lavorando ad un omaggio per Valentino Rossi" e "sarà una grande cosa". L'annuncio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci nel corso della cena con la famiglia Rossini di Santa Maria dell'Arzilla, per l'iniziativa "un sindaco in famiglia. Nell'occasione il primo cittadino ha parlato dei progetti in cantiere per la città, della riqualificazione dei borghi e del centro storico, piste ciclabili, viabilità. Rispondendo alle domande dei cittadini ha annunciato il prossimo "omaggio" per il 'dottor' Rossi. "Stiamo lavorando ad un omaggio per Valentino Rossi". Nessuno spoiler al momento, ma Ricci assicura che "sarà una grande cosa". (ANSA).