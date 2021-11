In 11 dentro ascensore parcheggio, sovraccarico e blocco

Undici giovani ammassati dentro l'ascensore del parcheggio nel centro storico di Macerata lo hanno in questo modo danneggiato, provocando un sovraccarico che ha impedito il perfetto allineamento della porta causando il blocco d'emergenza. Ora i Carabinieri della Compagnia di Macerata stanno attentamente visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza, acquisiti oggi dalla Polizia Locale e, a breve, potrebbero risalire alle generalità dei ragazzi.

I carabinieri fanno sapere "la posizione di coloro i quali si presenteranno spontaneamente in caserma per fornire indicazioni circa la loro partecipazione al fatto, verrà tenuta in considerazione anche riguardo alla richiesta di risarcimento che verrà proposta dall'ente proprietario sulla scorta delle valutazioni dell'Autorità Giudiziaria". (ANSA).