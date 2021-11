Giornalisti: Ucsi Marche, Egizia Marzocco presidente

Il direttivo Ucsi Marche riunito a Fabriano ha eletto oggi nuova presidente Egizia Marzocco, responsabile della comunicazione dell'Università di Camerino (nella classifica Censis il settore da lei guidato è stato il solo a livello nazionale a ottenere il punteggio massimo, 110, risultando determinante per l'affermazione di Unicam quale prima in graduatoria generale tra tutti gli atenei statali). Lo fa sapere Ucsi Marche.

Marzocco sostituisce a chiusura del suo mandato Piero Chinellato. L'Ucsi in queste settimane "sta accompagnando sul piano informativo e comunicativo le diocesi marchigiane impegnate nel dopo-Taranto dove si è tenuta la Settimana Sociale che ha impegnato parrocchie e diocesi nell'avvio del cammino per la costruzione di 'comunità energetiche'. E adesso, vive, con le stesse diocesi, l'impegno sinodale. Nell'assemblea è stato inoltre ribadito l'impegno per la formazione all'interno della categoria professionale". (ANSA).