Covid: Marche, +1 ricovero (89) e 2 decessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 20 NOV - Resta ancora sostanzialmente stabile nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19 (89; +1), nonostante i 283 positivi in un giorno e l'incidenza su 100mila abitanti in salita a 126,48. Lo evidenziano i dati del Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata sono due i decessi correlati alla pandemia: un 70enne di Monte Urano (Fermo) e un 89enne di Serra de' Conti (Ancona), entrambi con patologie pregresse, che fanno aumentare il totale regionale di vittime a 3.133.

Sul fronte ospedaliero sono in calo i degenti in Terapia intensiva (20; -1) dove la saturazione attuale è dell'8,4%, mentre aumentano in Semintensiva (26; +1) e nei reparti non intensivi (43; +1). In Terapia intensiva, fa sapere la Regione, la saturazione dei posti letto con pazienti Covid-19 è attualmente dell'8,4% e in area medica del 7,1%. In 24ore i dimessi sono 11. Nelle strutture territoriali sono ospitate 85 persone e sette in osservazione nei Pronto soccorso. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) sale a 3.674 (+54) e le quarantene per contatto con positivi a 8.155 (+621); i dimessi/guariti sono 113.496 (+227). (ANSA).