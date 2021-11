Coppia ultracentenari cade in casa, soccorsi da Cc

Una coppia di ultracentenari caduti in casa è stata soccorsa stamane dai carabinieri. E' successo a Jesi, in una casa in una zona semicentrale. I due anziani hanno chiesto aiuto gridando. La richiesta è stata gestita dal 112 della Compagnia Carabinieri di Jesi, che ha inviato immediatamente una pattuglia. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118. Gli anziani sono stati immediatamente soccorsi e messi in sicurezza. (ANSA).