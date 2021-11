Vessa e minaccia anziana madre per soldi, arrestato da Ps

(ANSA) - FERMO, 18 NOV - Arrestato nel Fermano un uomo responsabile di una serie di vessazione e atti persecutori nei confronti della anziana madre per farsi prestare del denaro per la propria dipendenza da droga e alcool. Ad agosto lo stalker era stato ammonito dal Questore dopo che l'anziana, disperata, aveva chiesto aiuto alla polizia. Negli ultimi due giorni, per due volte è tornato 'alla carica': è stato arrestato per la reiterata violazione della misura di prevenzione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto illecito di oggetti atti ad offendere. E' stato trasferito nel carcere di Fermo e giudicato per direttissima.

Lunedì scorso la polizia è intervenuta perché il soggetto, in stato di elevata agitazione, ha bussato insistentemente alla porta dell'abitazione della madre: è stato bloccato, accompagnato in Questura dai poliziotti e denunciato per stalking. Ieri si è di nuovo presentato a casa dell'anziana, ha bussato con violenza alla porta e ha minacciato la donna per tentare di farsi aprire. Anche questa volta il tempestivo intervento dei poliziotti della Volante ha evitato il peggio: sul posto gli agenti hanno intimato allo stalker di cessare i suoi atti pericolosi; l'uomo ha dapprima lanciato una bottiglia verso gli operatori e poi si è scagliato contro di loro con calci e pugni, e ferendo gli agenti alla testa e al collo. Solo la professionalità dei poliziotti ha limitato le conseguenze dell'aggressione. L'uomo, a fatica, è stato immobilizzato e perquisito: nello suo zaino aveva un paio di forbici, un cutter e un coltello a serramanico che sono stati sequestrati Accompagnato in Questura, è stato tratto in arresto per la reiterata violazione della misura di prevenzione, per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per il porto illecito di oggetti atti ad offendere. (ANSA).