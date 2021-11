Covid: Marche, incidenza sale (112,50) ma -5 ricoveri (86)

(ANSA) - ANCONA, 18 NOV - Sale ancora nelle Marche l'incidenza di positivi al coronavirus su 100mila abitanti (112,50 contro 108,50 di ieri), dopo i 290 positivi rilevati in 24ore, ma contestualmente cala il numero di ricoverati (86; -5).

Lo evidenziano i dati forniti dal Servizio Sanità della Regione dai quali risultano altri due decessi nelle ultime 24ore. Le vittime, una 88enne di Servigliano (Fermo) e un 70enne di Senigallia (Ancona), entrambi con patologie pregresse, fanno aumentare il totale a 3.128.

Invariata la situazione degenze in Terapia intensiva (22) e Semintensiva mentre diminuiscono i ricoveri nei reparti non intensivi (42; -5 rispetto a ieri) e i dimessi in un giorno sono quattro. Gli ospiti assistiti in strutture territoriali sono 84 e sei in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi sale a 3.513 (+135) e le quarantene 'per contatto' a 7.381 (+330). I guariti/dimessi sono 112.989 (+153).

Tra gli ultimi 290 casi di positività ci sono 65 persone con sintomi; i contagi comprendono contatti stretti di positivi (66), contatti domestici (81), in ambiente di scuola/formazione (11), di lavoro (6), di vita/socialità (4), di setting assistenziale (1) e di setting sanitario (1). Il numero più alto di contagi nell'ultimo giorno si è verificato in provincia di Pesaro Urbino (85); seguono le province di Ancona (83), Macerata (43), Fermo (38) e Ascoli Piceno (29); 12 i casi da fuori regione. I tamponi eseguiti sono 4.582 (2.425 nel percorso diagnostico con il 12% di positivi e 2.157 nel percorso guariti) oltre a 1.194 test antigenici (94 positivi). (ANSA).