Sicurezza: Ancona; degrado e presenze moleste, due fogli via

Ventidue persone risultate avere precedenti di polizia e per due di loro fogli di via (divieto di ritorno ad Ancona per 3 anni, senza autorizzazione specifica) emessi dal Questore Cesare Capocasa, trattandosi di non residenti ad Ancona, spesso trovati in stato di ebbrezza alcolica e denunciati, e con frequentazioni specifiche con soggetti pluripregiudicati, e loro stessi gravate da precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio. Sono le risultanze di controlli eseguiti dalla polizia nell'ambito dei nuovi dispositivi di sicurezza urbana in alcune zone della città, segnalate da cittadini ed esercenti come "a rischio degrado" anche per la presenza soggetti che disturbano o rendono poco serena la vita di alcuni quartieri.

Ieri, personale dedicato, della Questura di Ancona, sotto la guida del Dirigente l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Comm. Capo Luca Dal Monte, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, ha proceduto a controlli in varie zone della città. Effettuati specifico controlli in zone adiacenti e limitrofe ad alcuni supermercati che maggiormente vedono l'affluenza di anziani, donne e bambini, allo scopo di assicurare tranquillità e sicurezza dei molti lavoratori, che prestano servizio nei suddetti esercizi commerciali.

Approfondimenti anche nel parcheggio sotterraneo di un supermercato, indicato dai dipendenti dell'esercizio come luogo di ritrovo di tossici. Durante i controlli identificate 49 persone, delle quali circa 30 extracomunitari e sottoposti a controllo nove veicoli ed un pubblico esercizio. Nei confronti dei 22 soggetti con precedenti di polizia (per due sono stati disposti subito fogli di via) verranno svolti approfondimenti della locale Divisione Anticrimine. (ANSA).