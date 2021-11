Nessuna traccia anziano scomparso da 10 giorni nel Maceratese

Da dieci giorni non si hanno più notizie di Giuseppe Rosati, l'82enne scomparso lunedì 8 novembre da Cupi, minuscola frazione del Comune di Visso, in provincia di Macerata. Le ricerche, che hanno visto in campo carabinieri forestali e del gruppo provinciale di Macerata, guardia di finanza, vigili del fuoco, volontari di Protezione civile, sono state supportate anche dall'impiego di cani molecolari, di droni e di un elicottero e si sono protratte inutilmente fino a ieri sera, per poi interrompersi anche a causa delle condizioni meteo. Le zone circostanti l'abitazione di Giuseppe sono state battute palmo a palmo, ma nessuna traccia dell'anziano. I familiari sono in forte ansia, anche perché Giuseppe è ipovedente. La figlia Claudia ricorda che suo padre è uscito di casa la mattina dell'8, per incamminarsi lungo l'unica via del borgo. Strada che l'anziano conosceva bene e che percorreva senza problemi nonostante i problemi di vista. Al momento della scomparsa indossava i pantaloni di una tuta blu, un maglione grigio, cappello mimetico con visiera, occhiali scuri e portava con sé un bastone bianco.

L'allerta Claudia l'aveva lanciata già all'ora di pranzo non vedendolo rientrare per le ore 13. In questi dieci giorni di serrate ricerche ai familiari di Giuseppe sono giunte delle segnalazioni, alcune particolarmente attendibili dalla zona di Sarnano, che dista circa 75 chilometri da Cupi. Presunti avvistamenti che risalgono tutti alla giornata del 12 novembre.

A questo punto la figlia del pensionato e tutti i suoi parenti ritengono plausibile che l'uomo possa aver raggiunto qualunque località, magari utilizzando mezzi pubblici o di fortuna. Da qui l'intenzione di allargare le ricerche all'intero territorio nazionale. (ANSA).