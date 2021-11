Covid: Marche, 326 positivi in 24h, ricoveri invariati a 91

Nell'ultima giornata nelle Marche sono stati rilevati 326 casi di positività al coronavirus con l'incidenza su 100mila abitanti che sale da 106,83 a 108,50; i ricoveri però si sono mantenuti invariati a 91. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione che dà conto di due decessi correlati alla pandemia in 24 ore (un 72enne di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, e una 89enne di Agugliano nell'Anconetano).

Due pazienti in meno in Terapia intensiva nelle Marche (22) e due in meno anche in Semintensiva (22) mentre aumentano a 47 (+4) i degenti nei reparti non intensivi; otto persone dimesse.

Il totale di positivi sale a 3.378 (+110) e le quarantene 'per contatto' con contagiati a 7.051 (+666) mentre i guariti/dimessi si attestano a 112.836 (214). In strutture territoriali sono assistiti in 76 e sei in osservazione nei pronto soccorso.

Sul fronte contagi è ancora Ancona la provincia con più casi in un giorno (96); seguita da Fermo (70), Macerata (62), Ascoli Piceno (51) e Pesaro Urbino (27). I contagiati con sintomi sono 64; i casi comprendono anche 89 contatti stretti di positivi, 92 contatti domestici, 13 in ambiente di scuola/formazione, sette di lavoro, tre di vita/socialità, due in setting assistenziale e uno in setting sanitario; in corso approfondimenti epidemiologici su altri 52 casi. I tamponi eseguiti nell'ultima giornata sono 5.262 (2.264 nel percorso diagnostico, tra cui 12,4% di positivi, e 2.638 nel percorso guariti) a cui si sommano 1.213 test antigenici (80 positivi). (ANSA).