Carro funebre senza assicurazione e documenti, sequestrato

Niente copertura assicurativa e il conducente non aveva al seguito i documenti di guida e di circolazione del carro. Per questi motivi i carabinieri del Norm della Compagnia di Macerata hanno provveduto al sequestro amministrativo di un carro funebre durante servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere ed al rispetto delle norme volte a garantire la sicurezza stradale.

E' accaduto verso le 5.30 di oggi. I militari si sono insospettiti per il transito, in via Bramante a Macerata, del carro funebre e hanno deciso di procedere al controllo del medesimo. Il mezzo è risultato sprovvisto della copertura assicurativa, ed il conducente Italiano, non aveva al seguito i documenti di guida e di circolazione del carro. Sono scattati il sequestro amministrativo del mezzo e sanzioni per un totale di circa 950 euro. (ANSA).