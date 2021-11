Vaccini: stop open day terza dose a Torrette

Sospeso da domani 17 novembre l'open day per la somministrazione delle terze dosi di vaccino anticovid presso il Punto Vaccinale Ospedaliero dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona, mentre viene mantenuta la posibilità di fare le prime dosi senza prenotazione. Lo rende noto l'azienda, che cita "il grande afflusso" registrao per le terze dosi e la necessità "di garantire la sicurezza al momento della somministrazione evitando assembramenti e rispettando il distanziamento nell'ottica delle prevenzione della trasmissione del Sars Covid 19. Coloro che intendono effettuare la terza dose, spiega l'Aou, dovranno necessariamente prenotarsi attraverso l'applicativo delle Poste raggiungibile al seguente link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

In alternativa la prenotazione potrà avvenire attraverso modalità consultabili sul sito della Regione Marche dedicato alla vaccinazione anticovid 19. (ANSA).