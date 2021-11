Uno spettacolo teatrale dedicato a Aristide Merloni

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 16 NOV - La figura di Aristide Merloni, capostipite della dinastia degli elettrodomestici e 'padre' del distretto fabrianese della meccanica e del 'bianco', al centro di uno spettacolo teatrale. "Aristide, l'intervista mai accaduta" andrà in scena a Fabriano e a Cupramontana (Ancona), scritto da Massimiliano Giovanetti e prodotto da Papaveri e Papere Aps. Debutterà prima al Teatro Concordia di Cupramontana e poi al Teatro Gentile di Fabriano i prossimi 3 e 4 dicembre. Lo spettacolo nasce da una idea di Paolo Notari, giornalista e conduttore Rai e andrà in scena per la regia di Fabio Bernacconi, con protagonisti gli stessi Massimiliano Giovanetti e Paolo Notari, con la partecipazione di Diego Trivellini che ne sottolineerà musicalmente i passaggi. "Il testo teatrale porterà lo spettatore a rivivere una affascinante storia imprenditoriale ed umana raccontata in prima persona da chi, Aristide Merloni appunto, finora è sempre stato raccontato da altri: familiari, collaboratori, dipendenti, storici e giornalisti", anticipano gli organizzatori. (ANSA).