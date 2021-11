Maltempo: frane e allagamenti nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - Frane e allagamenti nelle Marche, colpite in queste ore da un'ondata di maltempo con pioggia forte in tutta la regione. La SS 78 "Picena" è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel Comune di Amandola, al km 41,500, in provincia di Fermo, a causa di una frana. Il traffico è regolato con indicazioni in loco. In provincia di Ancona i vigili del fuoco stanno intervenendo principalmente nella zona di Jesi, ma anche a Ostra e Belvedere Ostrense. Una trentina gli interventi per prosciugamenti di acqua, alberi caduti su sede stradale e smottamenti. Sul posto, oltre al Distaccamento di Jesi, stanno lavorando diverse squadre di vigili del fuoco provenienti anche da Ancona e Arcevia, ed il Nucleo Vvf dei sommozzatori. Una ventina gli interventi in provincia di Fermo e ben 70 in quella di Ascoli Piceno, dove il maltempo sta provocando criticità alla rete viaria. Il Servizio Viabilità della Provincia da stamattina ha effettuato 24 interventi di chiusura e riapertura delle arterie di competenza per liberare i tratti stradali interessati da frane e smottamenti, anche facendo ricorso alle ditte esterne. Anche la Polizia Provinciale è impegnata per le attività di ispezione e controllo sulle condizioni delle strade in varie località. Si temono infatti un peggioramento della viabilità con ulteriori smottamenti. La Provincia consiglia agli automobilisti di spostarsi solo in caso di necessità e di prestare la massima attenzione. (ANSA).