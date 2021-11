Maltempo: a Jesi persone bloccate in sottopassi o ponti

(ANSA) - JESI, 16 NOV - Alcune persone sono rimaste bloccate dalla piogge abbondanti che stanno cadendo su Jesi, in provincia di Ancona, una delle zone più colpite dall'ondata di maltempo che si è abbattuta nel tardo pomeriggio sulle Marche. Due donne, madre e figlia, di 80 e di 51 anni, sono rimaste bloccate a bordo della loro auto sotto un sottopasso completamente invaso dall'acqua in via Latini nel centro abitato: sono state salvate dalla Croce Verde e dalla polizia locale. In via Acquasanta, tra Jesi e San Marcello, un 41enne ha attraversato in auto un ponticello completamente sommerso dall'acqua. Il veicolo si è bloccato, ma lui è riuscito comunque a uscirne e poi ha atteso i soccorsi per circa un'ora sul tettuccio dell'auto. E' stato soccorso dalla Croce Verde, dalla polizia locale e dai vigili del fuoco. (ANSA).