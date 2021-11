Giubileo: si chiude 2/12 Peregrinatio Mariae aeroporti

L'Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, e la Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto annunciano la chiusura della Peregrinatio Mariae negli aeroporti civili, avvenuta nell'occasione del Giubileo Lauretano, concesso da Papa Francesco dall' 8 dicembre 2019 al 10 dicembre 2021 nel centenario della proclamazione della Madonna di Loreto Patrona universale di tutti gli aeronauti. La cerimonia di chiusura della Peregrinatio avverrà il 2 dicembre presso l'aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona Falconara al Terminal arrivi. Le due effigi che hanno toccato gli aeroporti civili d'Italia e del mondo, provenienti da Perugia con il supporto dell'Aeroclub di Ancona, arriveranno alle ore 10:30. Una ristretta delegazione accoglierà le immagini che verranno portate al Terminal arrivi per una cerimonia di chiusura, l'intervento delle autorità presenti e un momento di preghiera guidata da dall'arcivescovo di Ancona Angelo Spina Arcivescovo con il delegato pontificio di Loreto Fabio Dal Cin. Per l'Enac saranno presenti il presidente, avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma e il direttore generale Alessio Quaranta. Nell'occasione presso lo stesso Terminal alle ore 12:00 verrà benedetta una statua della Madonna di Loreto che resterà esposta in aeroporto.

E 'previsto l'accesso ai colleghi della stampa al Terminal arrivi previo accredito richiesto alla seguente mail info@ancona-airport.com. Tutti gli accreditati dovranno essere muniti di Green Pass da esibire in aeroporto. (ANSA).