Droga: 200 grammi di hascisc in casa, 50enne arrestato da Ps

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - In casa a Senigallia, all'interno di un mobile, un 50enne nascondeva alcuni involucri, di varie dimensioni, contenenti hascisc per circa 200 grammi. Lo hanno scoperto gli agenti del Commissariato di Senigallia che hanno rinvenuto anche attrezzi normalmente in uso per il confezionamento della sostanza destinata allo spaccio e diverse migliaia di euro. Anche il denaro, ritenuto provento di spaccio di stupefacenti. è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato.

Ieri il gip di Ancona ha convalidato l'arresto e ha applicato gli arresti domiciliari.

Il blitz è seguito alle attività di controllo, nel fine settimana, durante le quali i poliziotti avevano notato i movimenti sospetti del 50enne già denunciato e arrestato in passato per detenzione di droga, nella zona delle Saline e del centro storico. E' emerso che l'uomo era solito intrattenersi con soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti.

Sospettando che gestisse un'attività di spaccio, gli agenti hanno approfondito i controlli su di lui e lo hanno fermato in zona lungomare Marconi, a bordo del proprio veicolo. Poi hanno allargato i controlli all'abitazione del 50enne rinvenendo la droga, il resto del materiale e il denaro. (ANSA).