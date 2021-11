Covid: Marche, incidenza a 106,85 ma ricoveri in calo (-2)

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - Dopo il balzo di ricoverati per Covid-19 registrato ieri nelle Marche (+13), oggi i degenti risultano in calo (91; -2). Intanto però sono stati rilevati in un giorno 226 positivi che fanno salire l'incidenza su 100mila abitanti da 100,97 a 106,85. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata un decesso correlato alla pandemia (una 85enne di Ancona, con patologie pregresse) che porta il totale delle vittime nella regione a 3.124.

Il numero più alto di nuovi contagi in provincia di Ancona (71); seguono le province di Pesaro Urbino e Fermo (entrambe 41), Ascoli Piceno (37) e Macerata (27) e 9 casi da fuori regione. Tra i nuovi contagiati 44 persone con sintomi; i casi comprendono 53 contatti stretti di positivi, 63 contatti domestici, 11 in ambiente di scuola/formazione, nove di lavoro, due in ambiente di vita/socialità, uno in setting assistenziale e uno in setting sanitario. Molto alto il numero di tamponi nell'ultima giornata: 5.856 di cui 2.662 nel percorso diagnostico (8,5% di positivi) e 3.194 nel percorso guariti; a questi si sommano 1.420 test antigenici (106 positivi rilevati).

Nelle Marche attualmente ci sono 24 ricoverati in Terapia intensiva (+1 in 24ore), 24 in Semintensiva (+1) e 43 in reparti non intensivi (-4); sei i dimessi in un giorno. Gli ospiti di strutture territoriali sono 77 e nove le persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi (ricoveri più isolamenti fiduciari) salgono a 3.286 e le quarantene per 'contatto' con positivi a 6.385 (+580); i guariti/dimessi raggiungono i 112.622 (+227). (ANSA).