Coldiretti: Psr più veloce e snello con Accordo Simec-Uni.Co

Coldiretti Marche, Psr più semplice e veloce grazie all'Accordo raggiunto tra la Simec (la Società Italiana Mediazione Creditizia legata a Coldiretti) e Uni.Co, il principale confidi delle Marche. L'obiettivo è agevolare le imprese agricole nell'accesso al credito attraverso il lavoro di squadra, sfruttando l'esperienza di Simec nel settore agricolo e Confidi nell'offrire prodotti e servizi relativi al credito. "Le aziende potranno, ad esempio, vedersi finanziare fino a 250mila euro rivolgendosi a Simec, società specializzata nel settore agricolo per la predisposizione ed elaborazione del business plan, - evidenzia Coldiretti - strumento fondamentale per dimostrare la sostenibilità dell'investimento. Uni.co provvederà alla valutazione e al successivo soddisfacimento del fabbisogno finanziario anche tramite provvista di Cassa Depositi e Prestiti".

Con l'accordo Simec-Unico si stimano, invece, risposte entro un massimo di 40 giorni dalla presentazione della domanda all'erogazione del finanziamento. "Un'opportunità in più - conclude l'associazione di categoria - per tutti i giovani che stanno presentando in questi giorni la domanda per il bando del Psr per il Primo Insediamento e in vista del bando Investimenti: circa 60 milioni di euro capaci di attivare investimenti per oltre 100 milioni per l'agricoltura marchigiana". (ANSA).