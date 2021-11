Carabinieri: Ancona, presentato Calendario Storico Arma 2022

(ANSA) - ANCONA, 16 NOV - Le tavole pregiate di maestri della "transavanguardia" come Sandro Chia, il talento dello scrittore Carlo Lucarelli che accompagna i lettori, mese dopo mese, con narrazioni ispirate dall'evoluzione dello storico Regolamento generale dell'Arma, che risale al 1822, e da allora immutato nei valori ma aggiornato con integrazioni in questi due secoli. Presentato al Comando provinciale di Ancona, così come negli altri comandi delle Marche, il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri 2022, alla 89/a edizione, che celebra quest'anno i 200 anni del primo Regolamento Generale dell'Arma.

A illustrare il Calendario ad Ancona il comandante del Reparto operativo di Ancona, ten. col. Emanuele Fanara. Il calendario viene stampato con una tiratura di quasi 1,2 milioni di copie di cui oltre 16 mila in inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo, nonché in dialetto sardo. Iniziata nel 1928, la pubblicazione, giunta alla 89/a edizione, dopo l'interruzione post-bellica dal 1945 al 1949, venne ripresa regolarmente nel 1950.

Oltre al Calendario, pubblicata anche l'edizione 2022 dell'Agenda, che attraversa le espressioni pittoriche delle maggiori tradizioni stilistiche sino al fumetto. Un viaggio di due secoli che raffigura l'Arma, ma al tempo stesso l'Italia, perché il metro condiviso è sempre quello di leggere il Carabiniere presente nel territorio. Infine, c'è anche il nuovo sito dell'Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it profondamente rinnovato con una nuova interfaccia interattiva di tipo responsive, indispensabile per una corretta fruizione dei contenuti anche su dispositivi mobile, oggi principali canali di consultazione dei siti web. (ANSA).