Ariston in Borsa il 26/11, vale fino a 3,9 miliardi

E' atteso per il 26 novembre il primo giorno di quotazione a Piazza Affari di Ariston, il gruppo che produce caldaie controllato dalla famiglia Merloni. Il prezzo indicativo delle azioni oggetto dell'ipo è stato fissato in un range compreso tra 10,25 a 12 euro, che implica una capitalizzazione tra i 3,375 e i 3,9 miliardi di euro a valle dell'offerta. Lo comunica Ariston Holding nella nota in cui annuncia l'ammissione a quotazione su Euronext Milan. Il periodo di offerta, riservata agli investitori istituzionali, avrà inizio giovedì 18. (ANSA).