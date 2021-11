Ad Ancona discarica abusiva diventa area alberata

Al posto della discarica 400 alberi (tigli e bagolari) in un'area comunale recuperata in via Filonzi ad Ancona, che in passato era sede di una discarica abusiva, scoperta e messa sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi il momento conclusivo del recupero con la messa a dimora dell'ultima piantina alla presenza di tutti coloro, forze dell'ordine, amministrazione e magistratura, il cui lavoro sinergico ha consentito di riportare alla normalità una zona degradata.

L'area situata presso il punto di intersezione tra linea ferroviaria e l'Asse Nord-Sud, era stata scoperta nel settembre 2020. La Procura della Repubblica, con il sostituto procuratore Rosario Lioniello ha avviato e condotto le indagini, ponendo l'area sotto sequestro. I Carabinieri della Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, Nucleo Operativo Ecologico Noe di Ancona, comandati dal capitano De Santis, hanno condotto le indagini, individuando i rifiuti presenti nell'area, vigilando sul loro regolare smaltimento a carico dell'autore del reato ambientale.

La Polizia Locale, guidata dal comandante Liliana Rovaldi, ha provveduto a gestire il procedimento relativo alle attività abusive sotto il profilo edilizio, attraverso sopralluoghi, emissione di informative all'Autorità Giudiziaria, ordinanza di smantellamento di un manufatto abusivo. Il settore Ambiente del Comune ha catalogato i materiali/rifiuti presenti nell'area, ha collaborato con Arpam e con i militari del Noe, emettendo le Ordinanze di rimozione del materiale abbandonato con il ripristino dello stato dei luoghi, favorendo il recupero della piena funzionalità dell'area attraverso un intervento di piantumazione (indicato peraltro nell'atto di dissequestro anche dal pm Lioniello) di circa 400 piantine. La manutenzione per i prossimi tre anni sarà a carico dell'associazione AZZEROCO2.

(ANSA).