Sanità: Ricci a Acquaroli,ora parliamo di contenuto ospedale

(ANSA) - ANCONA, 15 NOV - "Stabilito il contenitore, ora pensiamo al contenuto". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci interviene in Consiglio comunale sul Nuovo Ospedale, proponendo all'assemblea la convocazione di un Consiglio monotematico sul tema della sanità, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli o dell'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini "Vogliamo capire - continua Ricci - come si inserisce l'Ospedale di Pesaro all'interno della riorganizzazione provinciale e regionale. In questi giorni ho sentito alcune indiscrezioni su un possibile indebolimento dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord, ciò significherebbe anche un indebolimento per la struttura, che contrasta con la nostra esigenza di bloccare il fenomeno della mobilità passiva".

La decisione della Regione, dice ancora il sindaco, "è stata quella di costruire un'Ospedale solo per Pesaro. Scelta che semplifica il complesso organizzativo, ma che non cancella alcune criticità importanti". La struttura che si realizzerà a Muraglia "sarà più piccola rispetto a quello previsto, ma sorgerà nel posto scelto dai sindaci della provincia, nel punto più 'vicino' a Fano, e sarà collegato con la nuova strada Interquartieri, non lontano da dove sorgerà il secondo casello dell'autostrada".

Dopo la decisione del Gruppo di Lavoro Tecnico, costituito da Regione e Comune di Pesaro, "chiediamo ad Acquaroli di fare veloce - conclude - Una volta chiusa la telenovela sulla location è giusto che si apra la discussione sul contenuto".

(ANSA).