Lavoro: Uil Marche, 195 mln ore Cig in 18 mesi pandemia

"Nei 18 mesi di pandemia nelle Marche si sono utilizzate oltre 195 milioni di ore di cassa integrazione tra ordinaria, fondi di solidarietà e in deroga.

Ore che nel 2021 sono diminuite grazie al graduale ritorno al lavoro attraverso i protocolli di sicurezza, le vaccinazioni e, in ultimo, il certificato verde". Lo riferisce la Uil Marche.

Secondo i dati nel 2021 sono diminuiti del 48% le ore di cig e del 40% il ricorso ai fondi di solidarietà. "Dopo un lungo periodo di crisi, - commenta il sindacato - l'economia si è rimessa in moto, ma siamo ancora in presenza di sofferenze nel mercato del lavoro. La cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti hanno contribuito alla tenuta dell'occupazione 'più stabile' mentre continuano a pagare un prezzo molto alto i lavoratori precari soprattutto giovani e donne".

"La riforma della cig rischiano di pagarla al solito i lavoratori", avverte Uil Marche secondo cui "occorre mettere in campo, immediatamente, il raccordo tra politiche passive e attive per coinvolgere lavoratrici e lavoratori cassaintegrati, in percorsi formativi necessari a qualificare, aggiornare o rigenerare le loro competenze, adottando da subito le misure previste dal piano Garanzia e occupazione dei lavoratori". "Per il secondo Natale consecutivo molti lavoratori dovranno fare i conti con tredicesime molto più magre del solito": il Centro Studi della Uil stima che più di 61mila lavoratori hanno usufruito di ammortizzatori sociali. "Quando si è posti in cassa integrazione - spiega Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche - oltre alla riduzione di stipendio, non si maturano nemmeno i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e questo incide oltre che sul reddito annuo delle famiglie e sulla loro capacità di spesa, anche sull'economia dei territori".

