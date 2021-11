Da Regione Marche targa a carabiniere Martina Pigliapoco

(ANSA) - ANCONA, 15 NOV - Il presidente del Consiglio regionale delle Marche e la presidente della Commissione regionale Pari opportunità, Maria Lina Vitturini, hanno consegnato a Martina Pigliapoco, 25enne carabiniere originario di Osimo (Ancona), una targa in segno di gratitudine per "il generoso gesto di altruismo e la grande professionalità dimostrata nell'esercizio della sua funzione. Nel suo operato riconosciamo orgogliosamente la grande sensibilità e il senso del dovere dei marchigiani". Lo scorso 4 ottobre la giovane militare aveva convinto una donna, madre di tre figli, a non gettarsi da un ponte nel Bellunese. Martina Pigliapoco, in servizio presso la stazione dell'Arma di San Vito di Cadore, è stata ricevuta oggi a Palazzo delle Marche da Latini e Vitturini. Il presidente dell'Assemblea legislativa ha espresso la gratitudine di tutta la comunità marchigiana per un gesto che ha definito "vivo e spontaneo, un esempio da seguire per tutti", mentre Vitturini ha voluto evidenziare come "questa giovane abbia utilizzato le caratteristiche tipiche del Dna femminile, ovvero intuito, sensibilità ed empatia". Martina Pigliapoco, il 29 novembre, sarà ricevuta al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella per il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Presenti alla cerimonia di consegna della targa anche la presidente della Commissione consiliare Sanità, Elena Leonardi, che ha parlato di "esempio positivo per tutta la comunità, ma soprattutto per i nostri giovani" e il consigliere Carlo Ciccioli (capogruppo Fdi) che ha sottolineato l'importanza dei rapporti relazionali e dalle azioni "che lasciano testimonianze positive, utili a elevare il livello di una società che si sta lasciando andare".

