Covid: focolaio ospedale Macerata, 4 pazienti e 4 infermieri

(ANSA) - ANCONA, 15 NOV - Focolaio Covid all'ospedale di Macerata: nel reparto di pneumologia sono stati accertati otto casi di positività al virus, tra cui quattro pazienti e quattro infermieri. Questi ultimi, tutti asintomatici, ora sono a casa.

"A casa torneranno anche due dei pazienti, dato che hanno scelto la terapia dei monoclonali, mentre gli altri due saranno trasferiti nelle strutture di Galantara e di Campofilone", spiega all'ANSA Daniela Corsi, direttrice dell'Area vasta 3 di Macerata.

"Al pronto soccorso di Macerata - aggiunge Corsi - in queste ore sono ricoverati, nelle camere a pressione negativa, altri tre pazienti affetti da Covid e due sono costretti a indossare il casco che migliora la respirazione". La direttrice fa anche sapere che "nel caso ci fosse bisogno, alla luce di un incremento dei contagiati, siamo pronti a riconvertire in posti letto Covid le medicine d'urgenza di Macerata e Civitanova Marche. Al momento - conclude - non c'è alcuna indicazione nel riaprire il Covid Hospital di Civitanova". (ANSA).