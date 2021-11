Covid: 99 positivi nelle Marche, tasso incidenza oltre 100

Sono 99 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, il cui tasso di incidenza sale a 100,97 su 100mila abitanti. Balzo in avanti per i ricoveri, che arrivano a 93 (+13 su ieri), di cui 23 in terapia intensiva (+3), altrettanti in semi intensiva ( +2), 47 in reparti non intensivi (+8). Secondo l'Osservatorio epidemiologico regionale, i vaccinati sono il 52% dei ricoverati reparti non intensivi, il 33% dei ricoverati in semi intensiva, il 25% dei malati in intensiva. Nelle ultime 24 ore c'è stato un nuovo decesso, quello di una 84enne di Chiaravalle, con patologie pregresse, che fa salire il totale a 3.123. La provincia con il maggior numero di nuovi casi è Pesaro Urbino con 46, seguita da Ancona con 27, Macerata con 17, Fermo con 6, Ascoli Piceno con 2, oltre a 1 caso fuori regione. I 99 nuovi casi rappresentano una positività del 9,3% su 1.060 tamponi analizzati del percorso diagnostico screening (1.783 i tamponi totali processati). Le fasce di età più rappresentate sono 45-59 anni (26 casi) e 25-44 anni (22), sono 14 i ragazzi tra 6 e 13 anni, 5 quelli 14-18, 4 quelli 19-24 anni. Sono 9 i nuovi positivi nella fascia di età 60-69, e altrettanti in quella 70-79, dieci infine tra 80 e 89 anni. Undici le persone in osservazione nei pronto soccorso, 69 gli ospiti di strutture territoriali: alla Rsa di Campofilone si è aggiunta la struttura di Galantara. I positivi alla data di oggi sono 3.270, di cui 3.177 in isolamento domiciliare, le persone in quarantena 5.805.

I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 112.395.

(ANSA).