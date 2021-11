Rossi; sindaco Pesaro, da oggi leggenda vive per eternità

(ANSA) - ANCONA, 14 NOV - "Da oggi la leggenda vivrà per l'eternità": così il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha salutato l'ultimo gran premio di MotoGP corso da Valentino Rossi sul circuito di Valencia. Il sindaco ha scelto la propria pagina Facebook per ringraziare il campione di Tavullia. Taggandolo, Ricci ha aggiunto: "Grazie Valentino Rossi, storia del motomondiale, storia della terra di piloti e motori". Nei commenti che si sono susseguiti al post, molti hanno chiesto al sindaco di organizzare un evento per celebrare "V46". (ANSA).